На оккупированной территории Донецкой области закончилось так называемое «досрочное голосование» на выборах президента РФ. Группировка «ДНР» заявила, что с 25 февраля по 14 марта явка составила 57,84%.



«Досрочное голосование» проходило с 25 февраля в районах, близких к линии соприкосновения в Донецкой области. А с 10 числа оно началось повсеместно и завершилось сегодня. 15, 16 и 17 марта откроются стационарные участки, также продолжится выездное «голосование».



К некоторым жителям оккупированной части Донетчины члены так называемых избиркомов приходили домой, хотя те не подавали заявку. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали жители оккупированного Донецка. Также они подтвердили, что «членов УИК» сопровождали вооруженные люди — так называемая «полиция».



Международное право не признает выборы на оккупированных территориях легитимными, о чем уже сделали заявления представители западных стран, а также официальный Киев.