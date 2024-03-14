«ДНР» назвала явку мешканців окупованої Донеччини на «достроковому голосуванні»

На окупованій території Донецької області закінчилося так зване дострокове голосування на виборах президента РФ. Угруповання «ДНР» заявило, що з 25 лютого по 14 березня явка склала 57,84%.



«Дострокове голосування» проходило з 25 лютого у районах, близьких до лінії зіткнення на Донеччині. А з 10 числа воно розпочалося повсюдно і завершилося сьогодні. 15, 16 та 17 березня відкриються стаціонарні ділянки, також продовжиться виїзне «голосування».



До деяких жителів окупованої частини Донеччини члени так званих виборчкомів приходили додому, хоча ті не подавали заявки. Про це «Новинам Донбасу» розповіли мешканці окупованого Донецька. Також вони підтвердили, що «членів ДВК» супроводжували озброєні люди — так звана поліція.



Міжнародне право не визнає вибори на окупованих територіях легітимними, про що вже заявили представники західних країн, а також офіційний Київ.