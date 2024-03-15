Тиск окупантів на Тоненьке під Авдіївкою продовжується — DeepState

Окупаційні війська РФ продовжують просуватися в районі села Тоненьке на Авдіївському напрямку Донецької області. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



7 березня українським військовим вдалося витіснити росіян із Тоненького. Потім про просування РФ на цьому напрямку повідомлялося 9 та 11 березня.

Також за даними аналітиків, армія РФ просувається на північ від Орлівки. У Бердичах та Орлівці тривають особливо жорстокі бої, куди окупанти спрямовують свіжі сили, щоб зайняти основну частину населених пунктів.