Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении: Сырский рассказал детали

Александр Сырский побывал под Авдеевкой. Фото: Telegram Главнокомандующего ВСУ

Оккупационные войска РФ несколько суток пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении. Главнокомандующий Александр Сырский приехал на передовую и вместе с командирами обозначил планы действия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



«Работал на Авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке. Наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары КАБ с расстояния 40-50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ», — отметил он.





По словам Сырского, в этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты оккупантов огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем различных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими системами и огонь артиллерии.





Главнокомандующий ВСУ добавил, что совместно с командирами были рассмотрены оптимальные варианты действий военных, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами.





Кроме того, были приняты все необходимые меры по укреплению обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения в этом направлении.



Ранее Сырский отмечал, что ситуация на востоке Украины остается сложной, однако российским оккупантам за две недели боев не удалось оккупировать ни один населенный пункт.