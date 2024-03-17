В российском Белгороде снова слышны взрывы: известно о гибели подростка

Белгород РФ под обстрелов. Фото: Вячеслав Гладков

В Белгороде сегодня, 17 марта, снова слышны взрывы, работает противовоздушная оборона. Известно о смерти подростка, также один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



«У нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась», — отметил он.



По уточненной информации, отец погибшей пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом.





Кроме того, в Белгороде произошло возгорание в двух частных жилых домах. Выбиты окна в нескольких квартирах и в 2 частных жилых домах. Зафиксированы повреждения 8 автомобилей.





Также в Белгородском районе, в частности, в поселке Разумное разрушены два частных дома, а в поселке Дубовое — повреждена теплица.



Ранее мы писали, что 16 марта в Белгороде РФ несколько человек ранены, двое погибли в результате обстрелов города и области.