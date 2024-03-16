Российский Белгород под обстрелом: есть жертвы

В Белгороде РФ несколько человек ранены, двое погибли в результате обстрелов города и области. Об этом заявили местные власти утром 16 марта.



Утверждается, что системами ПВО перехвачены восемь снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир». За ночь были повреждены 13 частных и многоквартирных домов, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Он рассказал, что один из погибших — мужчина — ехал за рулем грузовика. В машину попал снаряд, она врезалась в автобус. Вторая погибшая — женщина, которая вместе с сыном пошла кормить собак и рядом прилетел снаряд. За жизнь сына борются врачи. Еще два человека пострадали.

14 марта, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО РФ, местные власти сообщили, что «сбито» 8 воздушных целей на подлете к городу, в результате «прилета» в легковой автомобиль погиб водитель.