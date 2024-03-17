У російському Бєлгороді знову чути вибухи: відомо про загибель підлітка

У російському Бєлгороді знову чути вибухи. Фото: Вячеслав Гладков

У Бєлгороді сьогодні, 17 березня, знову чути вибухи, працює протиповітряна оборона. Відомо про смерть підлітка, також одна людина отримала поранення. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



«У нас загинув підліток – дівчина 16 років. Від прильоту снаряда спалахнув приватний житловий будинок, в якому вона знаходилася», — зазначив він.



За уточненою інформацією, батько загиблої постраждав, у нього закрита черепно-мозкова травма, опіки тіла та отруєння чадним газом.





Крім того, у Бєлгороді сталося спалах у двох приватних житлових будинках. Вибиті вікна у кількох квартирах та у 2 приватних житлових будинках. Зафіксовано ушкодження 8 автомобілів.





Також у Бєлгородському районі, зокрема, у селищі Розумне зруйновано два приватні будинки, а у селищі Дубове – пошкоджено теплицю.



Раніше ми писали, що 16 березня в Білгороді РФ кілька людей поранено, двоє загинули внаслідок обстрілу міста та області.