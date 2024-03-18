Оккупанты разрушили жилые дома в Красногоровке и Горняке

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупанты за прошедшие сутки 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов есть повреждения, в частности, в Красногоровке авиабомбой разрушен дом. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Красногоровке авиабомбой разрушена двухэтажка. В Горняке Кураховской громаде повреждены 3 пятиэтажки. В Мирнограде ранены 2 человека.



Краматорский район. Многочисленные обстрелы подверглись окрестностям Лиманской и Константиновской громад — без жертв.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 4 многоэтажки. В Серебрянке Северской громаде поврежден дом. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменское, в Соледарской - Раздолевка и Федоровка.



Ранее мы писали, что за 17 марта оккупационные войска РФ атаковали Донецкую область. В результате ударов двое людей из Мирнограда травмированы.