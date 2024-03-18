Окупанти зруйнували житлові будинки в Красногорівці та Гірнику

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупанти минулої доби 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження, зокрема, у Красногорівці авіабомбою зруйновано будинок. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. У Красногорівці авіабомбою зруйновано двоповерхівку. У Гірнику Курахівської громади пошкоджено 3 п'ятиповерхівки. У Мирнограді поранено 2 людини.



Краматорський район. Численних обстрілів зазнали околиці Лиманської та Костянтинівської громад — без жертв.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 багатоповерхівки. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське, у Соледарській — Роздолівка і Федорівка.



Раніше ми писали, що за 17 березня окупаційні війська РФ атакували Донецьку область. Внаслідок ударів двох людей із Мирнограду травмовано.