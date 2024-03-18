ВСУ атакует с дронов претворяющихся мертвыми оккупантов на Авдеевском направлении

ВСУ атакует оккупантов на Авдеевском направлении. Фото: кадр из видео

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады показали, как сбрасывают снаряды на российских оккупантов с дронов на Авдеевском направлении. Видео 110 ОМБр БУАР опубликовала в своем Telegram-канале.



«БУАР присоединяется к родной 110 бригаде на восстановление, но видео нашей работы как отчетность ваших донатов не прекращаются... Так что очередная партия наших точных сбросов вам в ленту...», — написали военные.



На кадрах заметно, что россияне, заметив дрон, решили притвориться мертвыми. Однако подобная тактика уже не работает и бойцы ВСУ все равно сбрасывают снаряды на захватчиков.

ВСУ атакует оккупантов на Авдеевском направлении. Фото: кадр из видео

Ранее военнослужащие 73-го морского центра специальных операций показали, как ликвидировали группу российских оккупантов на Херсонском направлении.



Также украинские военные в течение двух суток в районе Новомихайловки уничтожили три танка российских оккупантов, кроме того, ликвидировали четыре боевые ББМ.