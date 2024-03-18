ЗСУ атакує з дронів окупантів, які прикидаються мертвими на Авдіївському напрямку

ЗСУ атакує окупантів на Авдіївському напрямку. Фото: кадр із відео

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади показали, як скидають снаряди на російських окупантів з дронів на Авдіївському напрямку. Відео 110 ОМБр БУАР опублікувала у своєму Telegram-каналі.



«БУАР приєднується до рідної 110 бригади на відновлення, але відео нашої роботи як звітність ваших донатів не припиняються... Тож чергова партія наших влучних скидів вам у стрічку...», — написали військові.



На кадрах видно, що росіяни, помітивши дрон, вирішили прикинутися мертвими. Проте така тактика вже не працює і бійці ЗСУ все одно скидають снаряди на загарбників.

ЗСУ атакує окупантів на Авдіївському напрямку. Фото: кадр із відео

Раніше військовослужбовці 73 морського центру спеціальних операцій показали, як ліквідували групу російських окупантів на Херсонському напрямку.



Також українські військові протягом двох діб у районі Новомихайлівки знищили три танки російських окупантів, крім того, ліквідували чотири бойові ББМ.