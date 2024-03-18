За Путина на выборах были вброшены около половины голосов — СМИ

Владимир Путин получил не меньше 31,6 млн голосов с помощью фальсификаций, то есть около половины голосов за него были вброшены, выяснила «Новая газета Европа».

Отмечается, что это рекордный масштаб подделки голосов на президентских выборах в России.

«Фальсификаций было настолько много, что область «честных» голосов статистическими методами выделить практически невозможно», — пишет издание.

С помощью метода математика Сергея Шпилькина «Новая-Европа» оценила долю «аномальных» голосов на прошедших выборах. Мы использовали данные по итогам обработки 97% протоколов ЦИК, собранных каналом Невыборы.

Без учета электронного голосования, в выборах приняли участие 74,5 млн избирателей. 64,7 млн из них, по данным ЦИК, проголосовали за Путина.

Метод Шпилькина выявляет, сколько голосов было «добавлено» победителю за счет вброса бюллетеней и переписывания итоговых протоколов. Для этого сопоставляется распределение голосов за разных кандидатов с явкой на каждом отдельном участке.

Если выборы прошли честно, распределение за кандидата-лидера и всех прочих кандидатов должны быть идентичны, то есть отличаться только по абсолютному значению за счет разного количества голосов, а не по форме. Однако вброс за одного из кандидатов влияет на распределение: он увеличивает и явку, и результат.

По результатам проверки 100% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

Ранее ЦИК заявил о рекордной в истории современной России явке на выборы президента. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, всего на участки пришли более 87,1 миллиона граждан это 77,44% избирателей.