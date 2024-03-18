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За Путіна на виборах було вкинуто близько половини голосів — ЗМІ

18 березня 2024, 17:25

За Путіна на виборах було вкинуто близько половини голосів — ЗМІ

Володимир Путін отримав не менше 31,6 млн. голосів за допомогою фальсифікацій, тобто близько половини голосів за нього було вкинуто, з'ясувала «Нова газета Європа».

Зазначається, що це рекордний масштаб підробки голосів на президентських виборах у Росії.

«Фальсифікацій було настільки багато, що область "чесних" голосів статистичними методами виділити практично неможливо», — пише видання.

За допомогою методу математика Сергія Шпількіна «Нова газета Європа» оцінила частку «аномальних» голосів на минулих виборах. Ми використовували дані за підсумками опрацювання 97% протоколів ЦВК, зібраних каналом Невибори.

Без урахування електронного голосування, у виборах взяли участь 74,5 млн. виборців. 64,7 млн із них, за даними ЦВК, проголосували за Путіна.

Метод Шпількіна виявляє, скільки голосів було «додано» переможцю за рахунок вкидання бюлетенів та переписування підсумкових протоколів. Для цього зіставляється розподіл голосів за різних кандидатів із явкою на кожній окремій дільниці.

Якщо вибори пройшли чесно, розподіл за кандидата-лідера та всіх інших кандидатів мають бути ідентичними, тобто відрізнятися лише за абсолютним значенням за рахунок різної кількості голосів, а не за формою. Проте вкидання за одного з кандидатів впливає на розподіл: він збільшує і явку, і результат.

За результатами перевірки 100% бюлетенів чинний президент Росії Володимир Путін набрав 87,28% голосів виборців, випливає із даних Центральної виборчої комісії.

Раніше ЦВК заявила про рекордну в історії сучасної Росії явку на вибори президента. За словами голови комісії Елли Памфілової, всього на дільниці прийшло понад 87,1 мільйона громадян, це 77,44% виборців.

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