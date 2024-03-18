Частушки, автоматы и завышенное количество избирателей. Итоги псевдовыборов президента РФ в оккупации

«Выборы» на оккупированном Донбассе. Кадр из видео

Так называемые выборы на неподконтрольных Украине территориях прошли без сюрпризов. Кремлевские прокси превратили это действо в абсурд. Избирателей зазывали голосовать «пряником» — частушками, танцами и раздачей еды. А также «кнутом» — членов комиссий сопровождали вооруженные люди. В отличие от самой РФ, где в урны выливали зеленку и поджигали кабинки для голосования, в оккупации все прошло якобы идеально. Явка поразительно высокая, Путин — абсолютный лидер. Хотя в условиях принуждения это невозможно.

«Прозрачные ящики обеспечивают прозрачность выборов и доверие к системе»

Прошедшие «выборы» на захваченных территориях — не первое так называемое голосование в оккупации. Осенью 2022 года был «референдум» о присоединении к РФ, через год — избрание «депутатов местных властей». Учитывая уже некую историю незаконных выборов, в организации процесса просматриваются определенные тенденции. Например, формат. В оккупации легитимными выборами называют голосование на багажниках автомобилей, на детских площадках, в машинах и в других самых неожиданных для этого местах. В демократических странах подобная организация вообще невозможна, но в так называемых «новых регионах» РФ псевдовыборы на лавке возле подъезда не только считают нормальными и прозрачными, но и без вопросов засчитывают результаты подобного «голосования».

«Досрочное голосование» в Донецке. Фото: «ДАН»

Стоит ли в этом случае ожидать других атрибутов реальных выборов? Тайна голосования не соблюдается, бюллетени больше напоминают обычные бумажки, профессионализм международных наблюдателей вызывает вопросы.



«Я увидел, что все бюллетени достаточно защищены. После того, как люди проголосуют, они помещаются в прозрачные ящики, что обеспечивает прозрачность выборов и доверие к системе», — говорит «наблюдатель» из Намибии Номен Морис Манусеп.



Кремлевские прокси очень гордятся такими международными наблюдатели, которые в большинстве своем являются представителями третьих стран. Их показывают на всех местных каналах, якобы таким образом легитимизируя весь процесс. Судя по всему, оккупантов не особо волнует, что именно эти «наблюдатели» говорят. Ведь слова о прозрачности урн выглядят, как некий троллинг. Подобными фразами, а также танцами и частушками возле избирательных участков ставленники РФ сами же превращают так называемые выборы в театр абсурда, как будто демонстрируя: в фейковых «республиках» может быть только так.



Голосование под дулом автомата

В этот раз незаконные выборы растянули на полторы недели. Досрочное голосование якобы было связано с безопасностью, но на самом деле оккупационные администрации, вероятно, все же переживали о явке. Поэтому, чтобы стать передовиками во всей РФ, голосование стартовало так рано. Чтобы уж точно никто не проигнорировал выборы, привлекли военных. Как сказал глава «ЦИК ДНР» Владимир Высоцкий, цель этого — исключительно покой участников процесса. Хотя на фоне того, что выборы вообще не должны проводиться в местах боевых действий либо в непосредственной близости от них, это звучит, как очередная издевка.



По информации правозащитника, главы Института стратегических исследований и безопасности Павла Лисянского, количество силовиков, которые обходили квартиры вместе с членами комиссий, увеличилось в три раза по сравнению с «выборами» осенью 2023 года.



«Силовики оккупанта одеты в специальную амуницию, в сентябре ходили только в форме. Таким образом пытаются оказывать психологическое давление на человека, размышляющего не участвовать в псевдовыборах. Если человек начинает отказываться или спорить, его сразу задерживают, поэтому каждую мобильную группу “членов комиссий” сопровождает дополнительный экипаж силовиков», — пишет Лисянский.



В сети действительно можно найти не одно видео, как членов участковых комиссий сопровождают люди в военной форме с оружием. Сложно себе представить какое-либо сопротивление или отказ голосовать под дулом автомата.



Проголосовал — получил повестку

Что до досрочного голосования, то оно проходило сначала в селах, потом в городах. Причем, вообще неясно, по какому принципу приходили в дома к людям. До псевдовыборов оккупационные власти анонсировали, что досрочно смогут отдать свой голос пенсионеры, маломобильные люди и военные на передовой. Но, просмотрев многочисленные видео, ясно: голосовать заранее принуждали всех, независимо от возраста. Человек, который находится в оккупации, на правах анонимности рассказал «Новостям Донбасса», что никаких заявок на досрочное участие в так называемых выборах он не подавал, но к нему все равно пришли с урной и двумя росгвардейцами. Разнарядку о досрочном голосовании получили и коммунальные предприятия. Как рассказал еще один источник в Донецке, сотрудников областной травматологии 15 марта настойчиво просили проголосовать.



«Всем работникам поставили задачу прийти на выборы и проголосовать за Путина, причем, создавать праздничное настроение, брать с собой семьи, фотографироваться возле участков. Контроль там тотальный. Специально нагнали более тысячи наблюдателей, набранных из студентов, курсантов. Каждому руководителю школы или другого учреждения приказано прибыть и проконтролировать, пришли ли его люди и проголосовали. Давление на людей очень сильное. Грозят и зарплаты не платить, и пенсии», — комментирует глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



На самом деле оккупанты даже особо не скрывали, что бюджетников заставляли голосовать. Например, федеральное СМИ «РИА Новости» показало, как члены комиссий пришли на предприятие «Донбассгаз». Работники прямо в форме выстроились в очередь к урнам. На добровольный процесс такие псевдовыборы мало похожи.



Еще на момент досрочного голосования в сети начали появляться предостережения от местных жителей. Они советовали в первую очередь мужчинам не участвовать в фейковых выборах, ведь следствием этого становится повестка. Подтвердил эту информацию и советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал документ, подписанный главой оккупационной администрации Мариуполя Олегом Моргуном. В нем Моргун обращается к «главам» районных администраций с указом «оказать содействие местным военным комиссариатам во время проведения предстоящих выборов». Помимо этого, похожий документ Андрющенко показал и из захваченного Углегорска Донецкой области.



15 марта группировка «ДНР» даже отреагировала на такие заявления, конечно же назвав их неправдивыми. Никаких аргументов, кроме того, что в оккупации подобное якобы невозможно, кремлевские прокси не привели.



Нереальная явка

Явка на оккупированных территориях, как всегда, ошеломительно высокая. Уже к вечеру 16 марта проголосовало якобы до 80%. В итоге, в захваченной части Донецкой области эта цифра достигла почти 100%. На других украинских территориях, подконтрольных РФ, результаты примерно такие же — не менее 85%. Путин, конечно же, абсолютный лидер. Такая «явка» неудивительна, ведь проголосовать можно было как угодно: с паспортом РФ, «Л-ДНР» либо украинскими документами. При этом российское медиа «Важные истории» пишет: в так называемых «новых регионах» зарегистрировали почти в два раза больше избирателей, чем там проживает. По данным ЦИК РФ это 4,5 млн человек. Демограф, на которого ссылаются «Важные истории», говорит: вероятно, местные избиркомы опирались на довоенные списки избирателей или данные о количестве совершеннолетних зарегистрированных жителей. Но не учитывали миграцию и естественную убыль населения. Демограф оценивает реальное число жителей захваченных регионов в 3 млн человек, из которых около 2,5 млн — взрослое население, которое может голосовать.



«Выборы» в Донецке. Фото: «ДАН»

Использовались и другие схемы. Например, как писали российские СМИ, жители Екатеринбурга обнаружили себя в списках избирателей в «ДНР», а также захваченной части Запорожской области. Тем не менее, для РФ все это — нюансы, которые не должны помешать такому сакральному процессу, как перевыборы Путина.



«Все понимают, весь цивилизованный мир, что выборы незаконны, что проведение выборов на оккупированных территориях противоречит основополагающим принципам международного права, кстати, которые РФ последовательно признавала, хотя так же последовательно в течение десятилетий нарушала. Это также нарушение международного гуманитарного права. Все хорошо понимают, что оккупация — это временное явление, но почему-то РФ это до сих пор никто не рассказал, или она просто не хочет признавать», — комментирует экспертка организации Regional Center for Human Rights Екатерина Рашевская.



Рашевская говорит: такое масштабное нарушение прав человека не должно остаться безнаказанным.



«Все лица, которые называют себя наблюдателями, должны попасть в санкционные списки. Все, кто организует эти “выборы”, должны быть фигурантами соответствующих уголовных производств на национальном уровне», — считает она.



«Выборы» в захваченной Авдеевке. Фото: «ДАН»

Лидеры США, а также стран Евросоюза неоднократно заявляли, что фейковые выборы на оккупированных территориях не соответствуют нормам международного права и Устава ООН. В ответ на это Вашингтон и Лондон уже рассматривает ужесточение санкций. В тоже время привлечение к ответственности всех причастных к организации псевдоголосования возможно лишь после освобождения территорий и капитуляции России.