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Путін перемагає на «виборах» у Росії. В окупації в нього нібито до 95% голосів

Оновлено
17 березня 2024, 23:20

Путін перемагає на «виборах» у Росії. В окупації в нього нібито до 95% голосів

Чинний президент Росії Володимир Путін перемагає на президентських «виборах». За даними ЦВК РФ, після обробки 80% протоколів він набирає 87,15% голосів.

За даними двох провладних екзит-полів — ВЦВГД та ФОМ, Путін набирає понад 87% голосів, що є рекордним показником. Попередній рекорд був у нього 2018 року — 76,69%.

Абсолютну перемогу Путін нібито здобув на окупованих територіях України. На окупованій частині Донецької області за нього нібито проголосували 95,23% тих, хто проголосував (1 705 786 голосів), у Луганській — 94,12% (1 441 947 голосів). На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей Путін нібито набрав 88,12% (356 308 голосів) та 92,83% відповідно (423 149 голосів).

В окупованому Криму підрахунок голосів ще триває.

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