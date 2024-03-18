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СБУ затримала російську агентку, вона вистежувала локації ППО: їй загрожує довічне ув`язнення

18 березня 2024, 17:59

СБУ затримала російську агентку, вона вистежувала локації ППО: їй загрожує довічне ув`язнення

Служба безпеки України затримала російського агента Фото: СБУ Служба безпеки України затримала російського агента Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка намагалася вистежити локації українського ППО поблизу Авдіївки на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Повідомляється, що фігуранткою виявилася місцева мешканка, яка перебувала у розшуку за шахрайство та крадіжку. У 2023 році вона втекла до Житомирської області, саме в цьому регіоні жінка активно спілкувалася в чатах російських Telegram-каналів, де намагалася знайти заробіток.

Згодом її дистанційно завербував співробітник ФСБ. За його вказівкою, мешканка Авдіївки відновила своє спілкування з колишніми односельцями на Донеччині, щоб отримувати від них «потрібну» інформацію.



«Зрадниця намагалася дізнатися про факти роботи української ППО під час повітряних атак росіян. У разі «підтвердження» вона далі розпитувала щодо орієнтовного базування вогневих позицій зенітно-ракетних комплексів ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Незабаром її затримали. Під час обшуку у неї виявили мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення.

Раніше ми писали, що СБУ затримала сімох колаборантів , які на замовлення ФСБ готували ракетні удари по Україні та ховали останки ліквідованих під Києвом окупантів.

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