Пентагон создал сайт по надзору за помощью для Украины

Главная страница сайта. Скриншот

Пентагон запустил интернет-сайт, на котором можно отслеживать американское оружие и оборудование, которые предоставляются Украине. Об этом пишет The Hill.

Этот сайт запущенный в координации с Офисом генерального инспектора Государственного департамента США и Агентством США по международному развитию.

В заявлении генинспектора Пентагона отмечается, что веб-сайт предоставляет ресурсы и информацию о работе, которую проводят более 20 надзорных ведомств США, чтобы гарантировать, что помощь Украине не будет использована не по назначению.

На сайте также размещена контактная информация, по которой можно сообщить о любых обвинениях в мошенничестве, растрате или нецелевом использовании помощи Украине.

Веб-сайт имеет приветственную страницу с видеороликом, описывающим усилия Межведомственной рабочей группы по надзору за Украиной, а также вводную информацию о войне в Украине и поддержке со стороны США.

На сайте также размещены информационные бюллетени о том, сколько США предоставили помощи Украине с момента вторжения России в 2022 году — 113,4 миллиарда долларов.

Республиканцы уже давно задают вопросы относительно миллиардов долларов, которые направляются в Украину, в том числе относительно того, осуществляется ли надлежащий надзор за этими средствами. Офис Сторча обнаружил некоторые проблемы с отслеживанием помощи Украине, но не нашел вопиющих проблем расточительства, мошенничества или нецелевого использования.

Напомним,что 12 марта администрация президента США выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов. Это был первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года. В то же время в Белом доме обратились к Конгрессу США с призывом как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования на поддержку Украины.