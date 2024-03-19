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Пентагон створив сайт з нагляду за допомогою для України

19 березня 2024, 20:08

Пентагон створив сайт з нагляду за допомогою для України

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Пентагон запустив інтернет-сайт, на якому можна відстежувати американську зброю та обладнання, що надаються Україні. Про це пише The Hill.

Цей сайт запущений у координації з Офісом генерального інспектора Державного департаменту США та Агентством США з міжнародного розвитку.

У заяві генінспектора Пентагону наголошується, що веб-сайт надає ресурси та інформацію про роботу, яку проводять понад 20 наглядових відомств США, щоб гарантувати, що допомога Україні не буде використана не за призначенням.

На сайті також розміщена контактна інформація, за якою можна повідомити про будь-які звинувачення в шахрайстві, розтраті або нецільовому використанні допомоги Україні.

Веб-сайт має вітальну сторінку з відеороликом, який описує зусилля Міжвідомчої робочої групи з нагляду за Україною, а також вступну інформацію про війну в Україні та підтримку з боку США.

На сайті також розміщено інформаційні бюлетені про те, скільки США надали допомогу Україні з моменту вторгнення Росії у 2022 році — 113,4 мільярда доларів.

Республіканці вже давно ставлять питання щодо мільярдів доларів, які прямують до України, зокрема щодо того, чи здійснюється належний нагляд за цими коштами. Офіс Сторча виявив деякі проблеми з відстеженням допомоги Україні, але не знайшов кричущих проблем марнотратства, шахрайства чи нецільового використання.

Нагадаємо, що 12 березня адміністрація президента США виділить Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн. доларів. Це був перший пакет військової допомоги в Україні від США із грудня 2023 року. Водночас у Білому домі звернулися до Конгресу США із закликом якнайшвидше ухвалити законопроект про виділення фінансування на підтримку України.

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