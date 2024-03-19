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Результаты «выборов» в «ЛНР» и Запорожской области полностью сфальсифицированы — электоральный эксперт

19 марта 2024, 20:57

Результаты «выборов» в «ЛНР» и Запорожской области полностью сфальсифицированы — электоральный эксперт

Итоговые цифры на «выборах» по ЛНР и Запорожской области были фактически нарисованы основе реальной явки. Такое мнение высказал электоральный эксперт Роман Удот.

Согласно подсчетам эксперта, вероятность появления итогов голосования как в ЛНР и Запорожской области — один случай на 500 млн и один случай на 5 млн соответственно.

Именно фабрикацией результатов выборов эксперт объяснил то, что ЦИК принял решение не публиковать данные голосования с отдельных участков на «новых» территориях.

«Итоговые суммарные величины невероятно «подходят» друг к другу. Эту невероятность можно объяснить только тем, что они были изготовлены реверсивной фабрикацией. Их изготовили так, чтобы они подходили. Другая версия более вероятна: число голосов было производной от явки и заданного плана. План задан был с точностью до десятой процента, голоса получили умножая явку на план», - сказал Удот.

Всего в «ЛНР» и Запорожской области, согласно данным ЦИК, было выдано более 2 млн бюллетеней.

Примечательно, что, по словам эксперта, в других оккупированных регионах — «ДНР», Крыму, Севастополе и Херсонской области — на этих «выборах» подобных аномалий в цифрах результатов нет.

Ранее «Новая газета Европа» написала, что Владимир Путин получил не меньше 31,6 млн голосов с помощью фальсификаций, то есть около половины голосов за него были вброшены. Отмечается, что это рекордный масштаб подделки голосов на президентских выборах в России. 

О том как прошли так называемые выборы на неподконтрольных Украине территориях читайте в материале «Новостей Донбасса». 

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