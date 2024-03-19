Результати «виборів» у «ЛНР» та Запорізькій області повністю сфальсифіковані — електоральний експерт

Підсумкові цифри на «виборах» щодо ЛНР та Запорізької області були фактично намальовані на основі реальної явки. Таку думку висловив електоральний експерт Роман Удот.

За підрахунками експерта, ймовірність появи підсумків голосування як у ЛНР та Запорізькій області — один випадок на 500 млн. та один випадок на 5 млн. відповідно.

Саме фабрикацією результатів виборів експерт пояснив те, що ЦВК ухвалила рішення не публікувати дані голосування з окремих дільниць на «нових» територіях.

«Підсумкові сумарні величини неймовірно «підходять» один до одного. Цю неймовірність можна пояснити лише тим, що вони були зроблені реверсивною фабрикацією. Їх виготовили так, щоб вони підходили. Інша версія вірогідніша: кількість голосів була похідною від явки та заданого плану. План був заданий з точністю до десятої відсотка, голоси отримали помножуючи явку на план», - сказав Удот.

Загалом у «ЛНР» та Запорізькій області, за даними ЦВК, було видано понад 2 млн бюлетенів.

Примітно, що, за словами експерта, в інших окупованих регіонах – «ДНР», Криму, Севастополі та Херсонській області – на цих «виборах» подібних аномалій у цифрах результатів немає.

Раніше «Нова газета Європа» написала, що Володимир Путін отримав не менше 31,6 млн. голосів за допомогою фальсифікацій, тобто близько половини голосів за нього було вкинуто. Зазначається, що це рекордний масштаб підробки голосів на президентських виборах у Росії.

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