Ударные БпЛА ВСУ превращают технику оккупантов в пепел — видео

Оккупанты прячутся от дронов. Фото: кадр из видео

Военнослужащие 47 отдельной механизированной бригады продемонстрировали уничтожение российской техники, уничтожая полностью БМП противника.







«Вражеская техника, въезжающая в зону ответственности 47 ОМБр – назад уже не возвращается», — говорится в сообщении.



На видео опубликованном бойцами 47 ОМБр видно, как после ударов дронами, техника оккупантов превращается в пепел и уже не подлежит восстановлению.

Удар дрона по технике РФ. Фото: кадр из видео

Детонация боекомплекта после удара дрона. Фото: кадр из видео

Все, что осталось от техники оккупантов после удара дрона. Фото: кадр из видео

«По-настоящему взрывное видео с детонацией двух российских БМП-3», — написали на канале роты ударных БПЛА 47-й ОМБр.



Захватчики иногда пытаются спрятаться от дронов и залазят под уже разрушенные железные машины, хотя это их все равно не спасает.



Напомним, одно из подразделений ССО эффективно отработало на Запорожском направлении, атаковав технику и окопы оккупантов с помощью FPV-дронов.



Также бойцы 110-й отдельной механизированной бригады показали, как сбрасывают снаряды на российских оккупантов с дронов на Авдеевском направлении.