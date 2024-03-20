Ударні БпЛА ЗСУ перетворюють техніку окупантів на попіл

Окупанти ховаються від дронів. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади продемонстрували знищення російської техніки, знищуючи повністю БМП противника.







«Ворожа техніка, що в'їжджає в зону відповідальності 47 ОМБр - назад вже не повертається», - йдеться в повідомленні.



На відео опублікованому бійцями 47 ОМБр видно, як після ударів дронами, техніка окупантів перетворюється на попіл та вже не підлягає відновленню.

Удар дрона по техніці РФ. Фото: кадр із відео

Детонація боєкомплекту після удару дрона. Фото: кадр із відео

Все, що залишилося від техніки окупантів після удару дрона. Фото: кадр із відео

«По-справжньому вибухове відео з детонацією двох російських БМП-3», - написали на каналі роти ударних БПЛА 47-й ОМБр.



Загарбники іноді намагаються сховатись від дронів і залазять під уже зруйновані залізні машини, хоча це все одно це їх не рятує.



Нагадаємо, один із підрозділів ССО ефективно відпрацював на Запорізькому напрямку, атакувавши техніку та окопи окупантів за допомогою FPV-дронів.



Також бійці 110-ї окремої механізованої бригади показали, як скидають снаряди на російських окупантів із дронів на Авдіївському напрямку.