Україна може виробляти 2 млн дронів на рік — Федоров

Україна здатна збільшити виробництво безпілотників до 2 мільйонів одиниць на рік, але для цього необхідна додаткова фінансова допомога від країн Заходу. Про це в інтерв'ю Guardian заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, зараз Україна перебуває на шляху до показника виробництва понад 1 мільйон безпілотників на рік. У сфері виробництва безпілотників в Україні працює понад 200 компаній. З тих дронів, які використовують на полі бою, понад 90% виготовлено в Україні.

«Ми змогли настільки масштабувати ринок, що можемо виробляти більше одного або навіть двох мільйонів безпілотників на рік», - уточнив Федоров.

При цьому міністр зазначив, що головна проблема в секторі безпілотників — фінансова, оскільки зараз Україна відчуває нестачу фінансової допомоги з боку США.

Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив , що розвиток застосування безпілотних систем наразі є пріоритетом для української армії.