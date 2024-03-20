В РФ признали остановку производства на нескольких НПЗ из-за «инцидентов» на заводах

Министерство энергетики РФ признало остановку производства топлива на ряде нефтеперерабатывающих заводов, и заявило о поиске способа решить проблему. Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс».

По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, ведомство сейчас обсуждает с нефтяными компаниями «возможность нарастить производство топлива на нефтеперерабатывающих заводах, где он не был остановлен, а также возможность изменить график плановых ремонтов».

«Обсуждаем с предприятиями корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ в связи с инцидентами на ряде заводов», — рассказал глава российского Минэнерго.

Российский министр озвучил прогноз, что объем нефтепереработки в РФ «сохраняется на уровне близком к прошлому году», то есть речь идет о 275 миллионах тонн.

О самих атаках беспилотников на НПЗ, в том числе о взрывах на объектах, российская пресса в материале не пишет, а называет это «инцидентами».

Напомним, 17 марта 15 беспилотников попали по нефтезаводу в Славянске-на-Кубани во время атаки. Ранее утром 16 марта два беспилотника атаковали два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Самарской области РФ.