У РФ визнали зупинку виробництва на кількох НПЗ через «інциденти» на заводах

Міністерство енергетики РФ визнало зупинку виробництва палива на ряді нафтопереробних заводів і заявило про пошук способу вирішити проблему. Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

За словами міністра енергетики РФ Миколи Шульгінова, відомство зараз обговорює з нафтовими компаніями «можливість наростити виробництво палива на нафтопереробних заводах, де його не було зупинено, а також можливість змінити графік планових ремонтів».

"Обговорюємо з підприємствами коригування графіка планових ремонтів на НПЗ у зв'язку з інцидентами на низці заводів", - розповів глава російського Міненерго.

Російський міністр озвучив прогноз, що обсяг нафтопереробки в РФ «зберігається на рівні близькому до минулого року», тобто йдеться про 275 мільйонів тонн.

Про самі атаки безпілотників на НПЗ, зокрема про вибухи на об'єктах, російська преса у матеріалі не пише, а називає це «інцидентами».

Нагадаємо , 17 березня 15 безпілотників потрапили нафтозаводом у Слов'янську-на-Кубані під час атаки. Раніше вранці 16 березня два безпілотники атакували два нафтопереробні заводи (НПЗ) у Самарській області РФ.