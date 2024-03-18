Нефтезавод в Славянске-на-Кубани приостановил работу: в него попали 15 беспилотников

15 беспилотников попали по нефтезаводу в Славянске-на-Кубани во время атаки 17 марта. Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA.



По предварительной информации, повреждены наливная бочка, перерабатывающая установка и трубопровод. Завод приостановил работу.



Во время атаки на НПЗ ООО «Славянск ЭКО» в ночь на 17 марта 15 беспилотников попали по территории завода, выяснила ASTRA. Возник пожар.



Завод приостановил работу, погиб сотрудник НПЗ по фамилии Руденко. Как сообщали местные власти, у него случился сердечный приступ.



Ранее утром 16 марта два беспилотника атаковали два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Самарской области РФ.