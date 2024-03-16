В России беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода

Утром 16 марта два беспилотника атаковали два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Самарской области РФ, сообщают Telegram-каналы города Сызрань.



По информации издания Baza, беспилотник атаковал территорию завода в Сызрани. Случился пожар, площадь составляет 500 кв метров.



«Атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар. В настоящий момент площадь возгорания составляет 500 квадратных метров», — сообщили на канале.



Также дрон атаковал Новокуйбышевский НПЗ. Там также возник пожар, который спасатели потушили.

Ночью 15 марта жители Бутурлиновки Воронежской области сообщили ночью о взрывах и стрельбе, предположительно БПЛА атаковали военный аэродром «Бутурлиновка». Три беспилотника попали в нефтезавод в Калужской области.



14 марта, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО РФ, местные власти сообщили, что «сбито» 8 воздушных целей на подлете к городу, в результате «прилета» в легковой автомобиль погиб водитель.