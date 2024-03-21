Кличко назвал количество пострадавших в Киеве из-за ракетной атаки россиян

В Киеве в результате сегодняшней ракетной атаки России пострадали десять человек. Двое из них госпитализированы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

«До десяти увеличилось количество пострадавших. Двое из них госпитализированы», — написал Кличко.

Другим медики оказали помощь на месте.

В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы, четверо — в Святошинском, сообщил мэр.

Напомним, утром 21 марта во время масштабной воздушной тревоги россияне атаковали Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал". Были слышны взрывы, сообщалось о работе ПВО. Обломки сбитых ракет упали в трех районах города: Святошинском, Шевченковском и Подольском.