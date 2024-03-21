Кличко назвав кількість постраждалих у Києві через ракетну атаку росіян

У Києві внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки Росії постраждали десятеро людей. Двох із них госпіталізовано. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

«До десяти збільшилася кількість постраждалих. Двох із них госпіталізовано», — написав Кличко.

Іншим медики надали допомогу на місці.

Зокрема, шестеро людей постраждали у Шевченківському районі столиці, четверо — у Святошинському, повідомив мер.

Нагадаємо, вранці 21 березня під час масштабної повітряної тривоги росіяни атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинжал". Було чути вибухи, повідомлялося про роботу ППО. Уламки збитих ракет впали у трьох районах міста: Святошинському, Шевченківському та Подільському.