Населенные пункты Донецкой области 20 раз были обстреляны россиянами за прошедшие сутки

Оккупанты не прекращают обстрелы Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

Российские войска двадцать раз в течение прошедших суток обстреливали населенные пункты Донецкой области. Об этом, по состоянию на утро 21 марта, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Максимовке Угледарской громады 2 человека погибли, разрушено здание, повреждены еще девять; в Новоукраинке повреждено сельхозпредприятие.

Покровский район. В Красногоровке поврежден дом. В Кураховской громаде в Горняке ранены 2 человека, повреждены 8 многоэтажек, 5 частных домов и 2 админздания; в Веселом Гае повреждено 5 домов, в Курахово — 6 домов. В Селидово повреждено 8 многоэтажек, 3 частных дома и админздание.

Краматорский район. В Константиновской громаде повреждены 2 дома: в Николаевке и Подольском.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, 4 многоэтажки и объект инфраструктуры. В Торецке повреждены 2 дома, еще 1 — в Щербиновке. В Северске повреждены 2 дома и 4 нежилых здания.

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 650 человек, в том числе 72 ребенка, сообщили в Донецкой ОВА.

Ранее сообщалось, что за 20 марта россияне убили двух жителей Донецкой области — в Максимовке.