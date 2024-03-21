Населені пункти Донецької області 20 разів були обстріляні росіянами впродовж минулої доби

Російські війська двадцять разів впродовж минулої доби обстрілювали населені пункти Донецької області. Про це, станом на ранок 21 березня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Волноваський район. У Максимівці Вугледарської громади 2 особи загинуло, зруйновано будівлю, пошкоджено ще дев'ять; у Новоукраїнці пошкоджено сільгосппідприємство.
Покровський район. У Красногорівці пошкоджено будинок. У Курахівській громаді в Гірнику поранено 2 особи, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 5 приватних будинків та 2 адмінбудівлі; у Веселому Гаї пошкоджено 5 будинків, у Кураховому – 6 будинків. У Селидовому пошкоджено 8 багатоповерхівок, 3 приватні будинки та адмінбудівлю.
Краматорський район. У Костянтинівській громаді пошкоджено 2 будинки: у Миколаївці та Подільському.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки та об'єкт інфраструктури. У Торецьку пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Щербинівці. У Сіверську пошкоджено 2 будинки та 4 нежитлові будівлі.
За добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 650 осіб, у тому числі 72 дитини, повідомили у Донецькій ОВА.
Раніше повідомлялося, що за 20 березня росіяни вбили двох мешканців Донецької області – у Максимівці.