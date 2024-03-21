Мобильная группа ВСУ уничтожила крылатую ракету россиян из пулемета Browning M2

Уничтоженная крылатая ракета россиян на подлете к столице. Фото: кадр из видео

Сегодня, 21 марта, во время ночной ракетной атаки на подлете в столицу мобильная огневая группа Сухопутных войск огнем из пулемета Browning M2 уничтожила крылатую ракету оккупантов. Об этом сообщили на официальной странице Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.







«На счету этого подразделения это уже не первая сбитая крылатая ракета!», — отметили в подписи к видео Сухопутных войск.

Стрельба из пулемета Browning M2 по крылатой ракете россиян Х-101/Х-555 на подлете к столице. Фото: кадр из видео

Падение обломков сбитой крылатой ракеты оккупантов. Фото: кадр из видео

Напомним, во время сегодняшней российской атаки силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы были поражены около 30 российских ракет, в том числе и баллистические.



В Киевской городской военной администрации показали последствия ракетной атаки российских оккупантов на столицу Украины.