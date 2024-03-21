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КГВА показала последствия ракетной атаки на столицу Украины

21 марта 2024, 09:35

КГВА показала последствия ракетной атаки на столицу Украины

Последствия ракетного удара РФ по столице Украины. Фото: КГВА Последствия ракетного удара РФ по столице Украины. Фото: КГВА

В Киевской городской военной администрации показали П. Фото опубликовал официальный Telegram-канал КГВА. 

В КГВА также уточненили данные о пострадавших, рассказав, что в результате ракетного удара в Киеве получили ранения 13 человек.

«Шесть человек в Святошинском районе и семь в Шевченковском. Госпитализированы четыре человека. Без погибших», — уточнил начальник КМВА генерал-полковник Сергей Попко. 

Последствия ракетного удара РФ по столице Украины. Фото: КГВА

Последствия ракетного удара РФ по столице Украины. Фото: КГВА

Последствия ракетного удара РФ по столице Украины. Фото: КГВА

Последствия ракетного удара РФ по столице Украины. Фото: КГВА

Последствия ракетного удара РФ по столице Украины. Фото: КГВА

Последствия ракетного удара РФ по столице Украины. Фото: КГВА

Последствия ракетного удара РФ по столице Украины. Фото: КГВА

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве в результате сегодняшней ракетной атаки России пострадали десять человек.

Напомним, во время сегодняшней российской атаки силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы были поражены около 30 российских ракет, в том числе и баллистические.

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