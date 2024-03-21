Мобільна група ЗСУ знищила крилату ракету росіян із кулемета Browning M2

Знищена крилата ракета росіян на підльоті до столиці. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 21 березня, під час нічної ракетної атаки на підльоті до столиці мобільна вогнева група Сухопутних військ вогнем із кулемета Browning M2 знищила крилату ракету окупантів. Про це повідомили на офіційній сторінці Сухопутних військ ЗС України у Facebook.







«На рахунку цього підрозділу це вже не перша збита крилата ракета!», - зазначили у підписі до відео Сухопутних військ.

Стрілянина з кулемета Browning M2 по крилатій ракеті росіян Х-101/Х-555 на підльоті до столиці. Фото: кадр із відео

Падіння уламків збитої крилатої ракети окупантів. Фото: кадр із відео

Нагадаємо, під час сьогоднішньої російської атаки силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було вражено близько 30 російських ракет, у тому числі й балістичні.



У Київській міській військовій адміністрації показали наслідки ракетної атаки російських окупантів на столицю України.