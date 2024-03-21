Авиаудар РФ по Новогродовке Донецкой области: есть жертвы и разрушения

В четверг, 21 марта, в 15:30, российские войска обстреляли Новогродовку Донецкой области. Под прицел оккупантов попал частный сектор, где в результате прямого попадания в домовладение погибли 60-летний мужчина и 66-летняя женщина.



Кроме того, ранения различной степени тяжести получили две женщины 57 и 80 лет. Им оказана медицинская помощь. Пострадавшие на момент атаки находились в своих домах.



В прокуратуре Донецкой области предполагают, что оккупанты ударили по населенному пункту авиабомбой «УМПБ Д-30».



Также повреждены или полностью разрушены по меньшей мере 20 частных и многоквартирных домов.