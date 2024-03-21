Авіаудар РФ по Новогродівці Донецької області: є жертви та руйнування

У четвер, 21 березня, о 15:30 російські війська обстріляли Новогродівку Донецької області. Під приціл окупантів потрапив приватний сектор, де внаслідок прямого влучення в домоволодіння загинули 60-річний чоловік та 66-річна жінка.



Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали дві жінки 57 та 80 років. Їм надано медичну допомогу. Постраждалі на момент атаки перебували у своїх будинках.



У прокуратурі Донецької області припускають, що окупанти вдарили по населеному пункту авіабомбою «УМПБ Д-30».



Також пошкоджено або повністю зруйновано щонайменше 20 приватних та багатоквартирних будинків.