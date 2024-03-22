Морская пехота продолжает в Крынках уничтожать FPV-дронами технику и оккупантов РФ — видео

FPV-дроны бьют по оккупантам в Крынках. Фото: кадр из видео

Украинские морские пехотинцы продолжают держать плацдарм в Крынках, уничтожая российскую технику и оккупантов. Видео работы ВСУ опубликовал на своей странице в соцсети Facebook глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.







«Каждый день борьбы – это выдержка и сила воинов, сдерживающих атаки врага. Наши Защитники и Защитницы без устали уничтожают российских оккупантов и их технику», — подписал видео Прокудин.



На видео работа бойцов 137-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.



Благодаря скоростным FPV-дронам бойцы морской пехоты направляют точные удары по российским БМП и скоплению войск.



Напомним, украинские операторы FPV-дрона смогли перехватить в полете российский ударный беспилотник в Херсонской области возле поселка Крынки.