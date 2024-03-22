Морська піхота продовжує у Кринках знищувати FPV-дронами техніку та окупантів РФ — відео

FPV-дрони б'ють по окупантах у Кринках. Фото: кадр із відео

Українські морські піхотинці продовжують тримати плацдарм у Кринках, знищуючи російську техніку та окупантів. Відео роботи ЗСУ опублікував на своїй сторінці у соцмережі Facebook голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.







«Кожен день боротьби – це витримка й сила воїнів, які стримують атаки ворога. Наші Захисники та Захисниці невтомно знищують російських окупантів та їхню техніку», — підписав відео Прокудін.



На відео робота бійців 137-го окремого батальйону 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.



Завдяки швидкісним FPV-дронам воїни спрямовують точні удари по російських БМП та скупченню військ.



Нагадаємо, українські оператори FPV-дронів змогли перехопити у польоті російський ударний безпілотник на Херсонщині біля селища Кринки.