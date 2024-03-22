На Донеччині скасували екстрені відключення електрики, а окупований Донецьк — з перепадами мережі

Екстрені відключення електроенергії в Донецькій області, введені через масовану атаку РФ по енергосистемі, скасовано. Про це повідомив енергохолдинг ДПЕК.



«Донецька область: екстрені відключення скасовано. 140 тисяч сімей знову зі світлом», — йдеться у повідомленні.



Тим часом на окупованій території Донецької області спостерігаються перепади напруги. Вони також пов'язані із обстрілами.



Перебої в електроенергії спричинили зупинку котельних, фільтрувальних та помпових станцій водопостачання.



Енергетики займаються відновленням ситуації на електричних мережах, стверджують в угрупуванні «ДНР».