Еще 10 украинских пленных «азовцев» осуждены в оккупации

Группировка «ДНР» вынесла незаконный «приговор» 10 украинским военнослужащим полка «Азов», которые сейчас находятся в плену российской армии.



«Приговоры» вынесены военнослужащим войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины: Артему Вышняку, Сергею Гайковичу, Семену Северине, Сергею Самохвалу, Дмитрию Клусенко, Евгению Лавренко, Денису Федирко, Дмитрию Кучерявому, Ивану Ножечкину и Егору Яковенко.



Всех военнопленных обвинили в «жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти, и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом».



«Следствие» утверждает, что с 7 марта по 15 апреля 2022 года украинские военнослужащие производили обстрелы из минометов по жилому массиву на западной окраине Мариуполя. В это стоит отметить, что это время между оккупационной армией РФ и ВСУ шли активные бои за город.



Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на «длительные сроки», сообщил Следственный комитет РФ. Однако не уточняется, на сколько именно лет военнопленных незаконно отправили в тюрьму.