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Ще 10 українських полонених «азовців» засуджено в окупації

22 березня 2024, 19:01

Ще 10 українських полонених «азовців» засуджено в окупації

Ще 10 українських полонених «азовців» засуджено в окупації

Угруповання «ДНР» винесло незаконний «вирок» 10 українським військовослужбовцям полку «Азов», які зараз перебувають у полоні російської армії.

«Вироки» ухвалено військовослужбовцям військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання національної гвардії України: Артему Вишняку, Сергію Гайковичу, Семену Северіну, Сергію Самохвалу, Дмитрові Клусенку, Євгену Лавренку, Денису Федірку, Дмитрові Кучерявому, Івану Ножечкіну та Єгору Яковенку.

Усіх військовополонених звинуватили в «жорстокому поводженні з цивільним населенням, застосуванні у збройному конфлікті заборонених засобів і методів, замаху на вбивство двох і більше осіб, скоєному групою осіб загальнонебезпечним способом, за мотивами ідеологічної та політичної ненависті, та умисному пошкодженні чужого майна загальнонебезпечним способом».

«Слідство» стверджує, що з 7 березня по 15 квітня 2022 року українські військовослужбовці робили обстріл з мінометів по житловому масиву на західній околиці Маріуполя. У цьому слід зазначити, що цей час між окупаційною армією РФ та ЗСУ йшли активні бої за місто.

Вироком суду фігурантам призначено покарання у вигляді позбавлення волі на «тривалі терміни», повідомив Слідчий комітет РФ. Проте не уточнюється, на скільки саме років військовополонених незаконно відправили до в'язниці.

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