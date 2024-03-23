За ночь в Украине сбит 31 дрон-камикадзе, запущенный Россией

Украинская противовоздушная оборона ликвидировала 31 российский дрон-камикадзе из 34, которыми оккупанты атаковали страну в ночь на 23 марта. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



В ночь на субботу также РФ атаковала четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 34 ударными БпЛА типа Shahed.



В частности ракетами С-300 били по Донецкой области.



«В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожено 31 "шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей», — сказано в сообщении.

В Харькове в результате обстрела повреждено коммунальное учреждение, в результате чего горела кровля и помещение на третьем этаже здания. В ходе повторного обстрела пострадал 19-летний парень



В Херсонской области за сутки в результате обстрелов войсками РФ погиб один человек, трое ранены. По информации главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены многоэтажка и 14 частных домов. Также были зафиксированы попадания в хозяйственную постройку, сельхозтехнику и автомобили.