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За ніч в Україні збито 31 дрон-камікадзе, запущений Росією

23 березня 2024, 08:54

За ніч в Україні збито 31 дрон-камікадзе, запущений Росією

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 31 російський дрон-камікадзе із 34, якими окупанти атакували країну в ніч проти 23 березня. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на суботу також РФ атакувала чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 34 ударними БпЛА типу Shahed.

Зокрема ракетами С-300 били по Донецькій області.

«Внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей», — сказано в повідомленні.

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено комунальну установу, внаслідок чого горіла покрівля та приміщення на третьому поверсі будівлі. Під час повторного обстрілу постраждав 19-річний хлопець.

На Херсонщині за добу внаслідок обстрілів військами РФ загинула одна людина, троє поранені. За інформацією ОВА, російські військові влучили по житлових кварталах населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також було зафіксовано попадання у господарську споруду, сільгосптехніку та автомобілі.

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