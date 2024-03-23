Российские чиновники намекают, что оккупированные территории не нуждаются в дотациях

В Госдуме РФ утверждают, что оккупированные территории Украины «не стоят с протянутой рукой», а, наоборот активно пополняют российский бюджет.



Первый замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов заявил российским СМИ, что за 2023 год оккупированные территории Донецкой, Луганской Херсонской и Запорожской областей заплатили в бюджет РФ более 170 миллиардов рублей.



«Данные регионы не с протянутой рукой стоят, а наоборот они достаточно активно помогают развивать нашу страну и местное самоуправление», — заявил Морозов.