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Российские чиновники намекают, что оккупированные территории не нуждаются в дотациях

23 марта 2024, 17:14

Российские чиновники намекают, что оккупированные территории не нуждаются в дотациях

В Госдуме РФ утверждают, что оккупированные территории Украины «не стоят с протянутой рукой», а, наоборот активно пополняют российский бюджет.

Первый замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов заявил российским СМИ, что за 2023 год оккупированные территории Донецкой, Луганской Херсонской и Запорожской областей заплатили в бюджет РФ более 170 миллиардов рублей.

«Данные регионы не с протянутой рукой стоят, а наоборот они достаточно активно помогают развивать нашу страну и местное самоуправление», — заявил Морозов.

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