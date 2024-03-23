Російські чиновники натякають, що окуповані території не потребують дотацій

У Держдумі РФ стверджують, що окуповані території України «не стоять із простягнутою рукою», а навпаки активно поповнюють російський бюджет.



Перший заступник голови комітету Держдуми з регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Морозов заявив російським ЗМІ, що за 2023 рік окуповані території Донецької, Луганської Херсонської та Запорізької областей заплатили до бюджету РФ понад 170 мільярдів рублів.



«Дані регіони не з простягнутою рукою стоять, а навпаки вони досить активно допомагають розвивати нашу країну та місцеве самоврядування», — заявив Морозов.