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Зеленский поздравил СБУ: «Я благодарен за дальнобойность и меткость наших дронов в небе и на море»

25 марта 2024, 15:25

Зеленский поздравил СБУ: «Я благодарен за дальнобойность и меткость наших дронов в небе и на море»

Зеленский благодарит СБУ. Фото: кадр из видео Зеленский благодарит СБУ. Фото: кадр из видео

Сегодня, 25 марта 2024 года, в профессиональный день Службы безопасности Украины, президент Владимир Зеленский поздравил работников спецслужбы. Видео с обращением главы государства появилось в соцсетях президента Украины.



«Пора нашему государству поблагодарить всех воинов СБУ. Спасибо за дальнобойность и меткость наших дронов – и действующих в небе, и действующих в море. Спасибо за внимательность в защите нашего государства и людей от зла коллаборантов, наводчиков врага и других предателей Украины», — говорится в обращении президента Зеленского. 

Напомним, 26 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой рассказал о производстве всех видов дронов, в частности FPV. 

Также президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о создании флота морских дронов для защиты акватории Украины. 

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