Зеленський привітав СБУ: «Дякую за далекобійність і влучність наших дронів у небі та на морі»

Зеленський дякує СБУ. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 25 березня 2024 року, у професійний день Служби безпеки України президент Володимир Зеленський привітав працівників спецслужби. Відео із зверненням глави держави з'явилося у соцмережах президента України.







«Час нашій державі подякувати всім воїнам СБУ. Дякую за далекобійність і влучність наших дронів – і тих, що діють у небі, і тих, що діють у морі. Дякую за уважність у захисті нашої держави та людей від зла колаборантів, навідників ворога та інших зрадників України», — йдеться у зверненні президента Зеленського.



Нагадаємо, 26 грудня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій розповів про виробництво всіх видів дронів, зокрема FPV.



Також президент України Володимир Зеленський раніше заявив про створення флоту морських дронів для захисту акваторії України.