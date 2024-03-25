FPV-дрон «оторвал голову» российскому Т-80

FPV-дрон оторвал голову Т-80. Фото: кадр из видео

Бойцы 100 ОБТро продемонстрировали видео, как с помощью ударного FPV-дрона «отрывают голову» российскому танку Т-80. Соответствующее видео представители терробороны выложили в соцсеть Facebook.







Отмечается, что аэроразведчики вычислили российский танк и оперативно передали его координаты бойцам роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «VORON 100».



«Оператор ударного FPV-дрона сумел попасть в люк орковской бронетехники. Итак, сразу произошла детонация боекомплекта, в результате чего башню танка оторвало и эффектно подбросило вверх на несколько десятков метров!», — говорится в подписи к видео 100 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.



Напомним, украинские морские пехотинцы продолжают держать плацдарм в Крынках, уничтожая российскую технику и оккупантов FPV-дронами. Также Великобритания поставит в Украину более 10 тысячи дронов в течение 2024 года.