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Великобритания даст Украине 10 тысяч дронов: среди них и морские, которые уже били по Черноморскому флоту РФ

07 марта 2024, 22:00

Великобритания даст Украине 10 тысяч дронов: среди них и морские, которые уже били по Черноморскому флоту РФ

Великобритания поставит в Украину более 10 тысячи дронов в течение 2024 года. Об этом заявил министр обороны Грант Шаппс во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Сегодня Великобритания усиливает поддержку Украины, предоставляя полный пакет в размере 325 млн фунтов стерлингов на новейшие беспилотники, чтобы помочь в борьбе с незаконным вторжением Путина. Инвестиции, в рамках которых будет поставлено более 10 тысячч дронов для Вооруженных сил Украины, позволят использовать ведущие мировые оборонные предприятия Великобритании для доставки Украине новых передовых беспилотников в течение 2024 года», — сказал Шаппс, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщается, в предоставляемый Украине пакет дронов войдут беспилотные летательные аппараты FPV, беспилотники-камикадзе, а также наблюдательные и морские дроны.

По словам Шаппса, Украина будет усилена «новыми передовыми беспилотниками, поступающими непосредственно от ведущих оборонных предприятий Великобритании — прямо с заводов на передовую. Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях».

Как отмечается в пресс-релизе, благодаря британском оружию, ВСУ смогли уничтожить почти 30% Черноморского флота России.

«Поскольку более 100 миллионов фунтов стерлингов из этого пакета будут потрачены на морские возможности, Украина продолжит переламывать ситуацию в Черном море», — указано в сообщении.

После заседания Контактной группы по обороне Украины под руководством США в феврале, Шаппс объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавят международную коалицию для помощи Украине в области беспилотников.

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