FPV-дрон «відірвав голову» російському танку Т-80

FPV-дрон відірвав голову Т-80. Фото: кадр із відео

Бійці 100 ОБТро продемонстрували відео, як за допомогою ударного FPV-дрона «відривають голову» російському танку Т-80. Відповідне відео представники тероборони виклали у соцмережу Facebook.







Наголошується, що аеророзвідники вирахували російський танк і оперативно передали його координати бійцям роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «VORON 100».



«Оператор ударного FPV-дрона зумів поцілити у люк бронетехніки росіян й відразу відбулася детонація боєкомплекту, внаслідок чого башту танка відірвало й ефектно підкинуло на кілька десятків метрів!», — йдеться у підписі до відео 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.



Нагадаємо, українські морські піхотинці продовжують тримати плацдарм у Кринках, знищуючи російську техніку та окупантів FPV-дронами. Також Великобританія поставить в Україну понад 10 тисяч дронів протягом 2024 року.